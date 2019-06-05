Жители Украины обратились в суд из-за новых правил написания русских фамилий

В Окружной административный суд Киева поступило исковое заявление с требованием признать незаконным решение кабинета министров Украины о введении новых правил украинского правописания.

В исковом заявлении подчеркивается, что министры не имели полномочий вносить изменения в правила правописания, передает ТАСС.

«Истец, которая действует в интересах своей дочери – ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и незаконным постановление кабинета министров Украины «№ 427 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания», – говорится в сообщении на сайте суда.

«Правительство, принимая изменение правописания, действовало за рамками своих полномочий», – отмечается в сообщении. В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над введением на Украине новых правил правописания и предложил «правильный» вариант фамилий американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новые правила украинского правописания безобразием и маразмом.