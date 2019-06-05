ВЦИОМ рассказал о рейтинге ушедшего в отставку врио главы Астраханской области

Ушедший в отставку врио главы Астраханской области Сергей Морозов имел хороший рейтинг и мог победить на выборах в сентябре в первом туре, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Мы несколько раз исследовали предвыборную ситуацию в Астраханской области. Порядка 62% избирателей от тех, кто собирался прийти на выборы, говорили, что проголосовали бы за Морозова. Это означает, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то он победил бы в первом туре», – передает его слова ТАСС.

По мнению Федорова, данные ВЦИОМ говорят о том, что Морозов «хорошо зашел в губернию и сформировал имидж сильного нового руководителя, стал губернатором надежд».

Глава ВЦИОМ назвал рейтинг Морозова в области «хорошим и крепким».

«Видимо, причины какие-то другие, с политикой в области не связаны», – заключил глава ВЦИОМ.

Ранее источник сообщил, что врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов покинул пост в связи с семейными обстоятельствами.

В среду президент Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова, временно исполняющим обязанности главы Астраханской области назначен Игорь Бабушкин.