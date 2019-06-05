Стала известна причина отставки врио главы Астраханской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов покинул пост в связи с семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.

«Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с его семейными обстоятельствами», – сказал источник ТАСС.

Он также отметил, что Морозов перейдет на работу в одну из российских спецслужб.

Ранее в среду президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД