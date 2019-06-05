Стала известна причина отставки врио главы Астраханской области

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5 июня, среда | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев напомнил об условии сохранения транзита газа через Украину
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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии
Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина
«Секс со Сталиным» может принести России пользу
Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней
Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Как США хотят побеждать Россию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Мигранты России нужны, но миграция должна быть полностью контролируемой. Особенно – в криминальном смысле этого слова. Убийство спецназовца Никиты Белянкина может и должно стать поводом для ревизии отношений с соседями. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Россию и Китай соединил новый мост
На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 годаПодробности...
В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв
Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вестиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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