Навального высмеяли за фейковую фотографию аэропорта Мурманска

Блогер Алексей Навальный опубликовал в своем Twitter «фотографию» аэропорта Мурманска, где якобы появилась надпись «Город–герой – Николай II», однако снимок оказался подделкой.

Он заявил, что в этой «фотографии» воплощен «весь идиотизм». «Безумный постмодерн советского начальства, ударившегося в православие и традицию», – написал он в Twitter.

Как вы знаете, аэропорту города-героя Мурманска Путин присвоил имя Николая Второго. На этой фотографии из Мурманска воплощён весь идиотизм путинской России. Безумный постмодерн советского начальства, ударившегося в православие и традицию. pic.twitter.com/95IlT4FFNx — Alexey Navalny (@navalny) 2 июня 2019 г.

Однако фотография оказалась поддельной. Пользователи обратили внимание, что надпись «Николай II» отличается по цвету, у имени императора другая резкость и имеется отражение.

«Это явно фотошоп, который еще и проверить можно», – написал пользователь Кшиштос.

Другие пользователи отмечают, что в Мурманске с 21 мая до 22 июля – полярный день, солнце не заходит, и «свежей» фотографии в темноте из этого города просто не может быть.

«Лично я против переименований, но против фейков еще больше», – пишет пользователь Андрей Чесноков.

Еще один пользователь показал другую «фотографию» – на ней вместо «Город-герой – Николай II» написано «Город-герой – Навальный». «Власть Екатеринбурга обезумела!!! На этой фотографии четкие доказательства», – пишет он.

Власть Екатеринбурга обезумела!!! На этой фотографии четкие доказательства pic.twitter.com/ug8EjQly2X — с у л т а н о с (@sult) 2 июня 2019 г.

Напомним, в Мурманске аэропорт получил имя Николая II.