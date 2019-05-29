Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

На границе Эстонии и России пограничникам приходится перенаправлять пешеходов, курсирующих от Нарвы в Ивангород и обратно из-за роя пчел.

Пресс-секретарь департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Леана Лойде сообщила изданию «Северное побережье», что пчелы появились на пешеходном переходе через мост «Дружба» 28 мая.

«Riigi Kinnisvara (предприятие по управлению госнедвижимостью) через департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он пришел и пчел оттуда увез», – сообщила Лойде.

По ее словам, пограничники вынуждены перенаправлять пешеходов, двигающихся по мосту, пока гнездо насекомых не уберут.