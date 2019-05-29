Новым худруком Театра на Малой Бронной станет избитый Виторганом Богомолов

Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, заявил источник, близкий к театру.

«Константин Богомолов станет новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной», – сказал источник РИА «Новости».

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский уже представил Богомолова коллективу театра.

«Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге. ... Этот сезон для него последний. ... Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра», – сказал Кибовский, передает ТАСС.

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет МГУ, в 2003 – ГИТИС. В числе его работ – спектакли «Театральный роман, или Записки покойника» по Михаилу Булгакову, «Много шума из ничего» Шекспира, «Гаргантюа и Пантагрюэль» по мотивам романа Франсуа Рабле, «Идеальный муж. Комедия» по произведениям Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций.

В последнее время имя Богомолова появлялось в СМИ в связи с его романом с телеведущей Ксенией Собчак. Так, в январе бывший муж Собчак Максим Виторган подрался с Богомоловым. В марте Виторган заявил о расставании с женой.

Также в Сети появилась запись медленного танца Собчак и Богомолова на вечере в честь дня рождения продюсера Михаила Друяна.