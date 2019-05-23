На российский ракетный двигатель РД-120 появились зарубежные покупатели

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что зарубежные страны обратились к России с предложением о покупке ракетных двигателей РД-120.

«Двигатель РД-120 - очень популярная машина, некоторые страны уже обратились к нам с предложением по его закупкам», – приводит РИА «Новости» слова Рогозина с выступления в МГУ.

Прежде РД-120испольховался на российско-украинских ракетах «Зенит». Их производство остановили в 2014 году.

Ранее в России решили заново открыть производство ракетного двигателя РД-120, который до этого более 30 лет изготавливался на Украине. Также стало известно, что ведется разработка модификации РД-120 – РД-120К с коротким соплом.