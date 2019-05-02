Зеленский высказался о выходе шоу с его участием на российском ТВ

Избранный президент Украины Владимир Зеленский высказался о выходе телевизионного шоу на НТВ с его участием.

«Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине, и, в конце концов, помогла стать избранным президентом Украины», – написал Зеленский в Facebook.

Он добавил, что передача была снята много лет назад и она «имеет странный вид».

«У меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, записанное в 2011 году шоу «Магия» пройдет в эфире НТВ 3 мая.

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