Украину предупредили о грядущем крахе пенсионной системы страны

Пенсионный фонд Украины к концу 2019 года ждет дефолт, если вовремя не предпринять необходимые меры, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталья Королевская.

«Спустя год после проведения пенсионной реформы можно четко констатировать ее неэффективность. Дефицит бюджета фонда превысил рекордную отметку в 160 млрд гривен (6,07 млрд долларов), а задолженность по ЕСВ (единый социальный взнос) составляет 15 млрд гривен (569,4 млн долларов)», – цитирует РИА «Новости» политика.

Королевская отметила, если сейчас не принять «ряд реанимационных мер», Пенсионный фонд не сможет выплачивать пенсии и дефолт будет неизбежным.

По ее словам, чтобы преодолеть кризис, нужно реструктуризировать долги, повысить прожиточный минимум и проиндексировать пенсии.

Политик подчеркнула, что уже разработана дорожная карта реформирования пенсионной системы и подготовлены все необходимые законопроекты.

Также она призвала отправить в отставку министра социальной политики Андрея Реву, который является ответственным за проведение пенсионной реформы.

Напомним, 8 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, который МВФ называет необходимым условием для выделения стране очередного транша. Реформа предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 15 до 25 лет.