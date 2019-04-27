Познер посоветовал не ждать расцвета дружбы между Россией и Украиной

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал прогнозы, согласно которым после победы на президентских выборах на Украине шоумена Владимира Зеленского отношения между Москвой и Киевом улучшатся.

«Я не стал бы ожидать какого-либо расцвета дружбы между Украиной и Россией в результате победы Зеленского», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер считает, что Зеленскому до выборов в Верховную раду Украины «мало что» удастся сделать. «Результат выборов в Раду окажет решающее воздействие на любые решения Зеленского», – уверен он.

Телеведущий также раскритиковал политологов и «знатоков», которые после первого тура президентских выборов на Украине продолжали считать, что победит действующий глава государства Петр Порошенко. «Ну и что получилось? Они все попали пальцем в небо!» – добавил он.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Ранее Познер говорил, что на Украине «есть некая демократия», так как страна обрела уже шестого лидера за 28 лет.

Напомним, шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля, набрав рекордные 73,22% голосов. Президент Владимир Путин заявил, что не исключает переговоров с избранным главой украинского государства, и сказал, что главной темой на них станет урегулирование ситуации в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД