Названа причина «возросшей заболеваемости аутизмом»

По сообщениям Минздрава, в России за последние несколько лет резко увеличилось число людей с аутизмом. Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД о чем свидетельствуют возросшие цифры статистики.

По данным ВОЗ, средняя распространенность аутизма составляет 1% детской популяции. В России детская популяция составляет около 30 млн детей, и 1% от этой цифры – это 300 тысяч человек.

«Случаев аутизма в России столько же сколько и во всем мире, просто ни Минздрав, ни Минтруд, ни Министерство просвещения их не видят. Россия признала этот диагноз недавно, и у ряда детей по-прежнему стоят неправильные диагнозы»,– рассказала газете ВЗГЛЯД режиссер, сценарист, президент благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова.

Учитывая данные ВОЗ, в России с аутизмом проживают порядка 270 тысяч человек, а низкое его выявление связано с недостаточным уровнем знаний российских специалистов в этой области.

«Знания об аутизме, к большому сожалению, развивались не в нашей стране и для того, чтобы признать, что есть такое состояние как расстройство психического спектра, специалистам потребовалось время, а имеющуюся о нем информацию пришлось переводить на русский язык и распространять среди медиков» – рассказала газете ВЗГЛЯД президент детского благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Анастасия Залогина.

С приходом молодого поколения психиатров аутизм стали выявлять чаще. Самый распространенный метод постановки диагноза – использование опросника M-CHAT-R.«Успех постановки диагноза полностью зависит от знаний конкретного специалиста, так как протокола по выявлению аутизма по-прежнему не существует. Если специалист плохо владеет предметом, он скорее всего ошибется и результатом ошибки будет неправильный диагноз»,– отметила Залогина.

По мнению собеседницы, самое страшное что может случится с ребенком – если ему поставят детскую шизофрению или умственную отсталость. Тогда весь дальнейший план работы с этим ребенком будет выстроен не верным образом, уверена Залогина.

«Для того, чтобы эта ситуация изменилась, нам нужно переобучать педиатров, неврологов и психиатров», – считает Смирнова.

Напомним, по данным Минздрава, за последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом.