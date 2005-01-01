В России резко выросло число людей с аутизмом

За последние несколько лет в России более чем в два раза выросло число людей с аутизмом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что «зарегистрированных больных (аутизмом) в течение года всего: 2014 год – 13 тыс. 897; 2018 год – 31 тыс. 415», передает РИА «Новости».

Детский психиатр Татьяна Крылова заявила, что рост заболеваемости аутизмом может быть связан с несколькими причинами, одна из которых – нежелательная реакция на прививку АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина).

«Разворачивается воспаление, и вслед за ним идет аутизм», – пояснила она, добавив, что на рост заболеваемости могут влиять и неправильное питание, плохая экология.

По ее словам, ситуация также ухудшается за счет выросшего в последние годы количества процедур ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), из-за которых дети якобы рождаются слабыми, что повышает риск развития аутизма в будущем.

Отметим, ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД монахиня Елисавета (Сеньчукова) разбиралась в позиции антипрививочников, отмечая, что «серьезных исследований, доказывающих связь аутизма и прививок, просто не существует».

Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое проявляется в первые три года жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга.

Для аутизма характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.

Поведение детей с аутизмом характеризуется также жесткой стереотипностью – от многократного повторения элементарных движений (потряхивание руками или подпрыгивание) до сложных ритуалов, и нередко деструктивностью.