Скворцова объяснила тяжелое состояние Быкова

Медики оценивают состояние писателя Дмитрия Быкова как стабильно тяжелое, это связано с хроническим заболеванием, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Скворцова сообщила, что «Быков находится в стабильно тяжелом состоянии, гемодинамически стабилен», передает ТАСС.

При этом «за ночь состояние его не ухудшилось»; состояние писателя «обусловлено декомпенсацией хронического заболевания».

Министр также сообщила, что наблюдение ведут главные внештатные специалисты Минздрава по анестезиологии, реанимации и неврологии, ведущие медики Эндокринологического научного центра. Дважды в сутки проводятся телемедицинские консилиумы.

«Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента, в том числе определения срока медицинской эвакуации, направлены специалисты НИИ Вишневского и НИИ эндокринологии», – отметила Скворцова.

Напомним, известный писатель и литературный критик Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Позже этот диагноз врачи не подтвердили.

Писатель был введен в искусственную кому, его состояние оценивается как тяжелое. Жена Быкова заявляла, что «врачи никаких прогнозов не строят».

Кардиохирург Ренат Акчурин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил помощь, оказанную Быкову на борту самолета.