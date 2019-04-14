Ветеран спецназа ГРУ рассказал о значении системы рукопашного боя умершего Кадочникова

«Уровень подготовки тех, с кем занимался Кадочников, был очень высок. Его ученики – это в том числе военнослужащие разведывательных подразделений, которые затем отправлялись на боевые задания», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор спецназа ГРУ в отставке Александр Чубаров.

Автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников умер в Краснодаре на 84-м году жизни.

«Я с большим пиететом относился к Алексею Алексеевичу. Хотя всего пару раз был на тренировках, которые он проводил (был при исполнении служебных обязанностей практически всю жизнь), но встречался с людьми, которые под его руководством воспитывались. Все отзывались только положительно», – подчеркнул ветеран спецназа ГРУ, участник 39 боевых операций в Афганистане, генерал-майор в отставке Александр Чубаров.

Алексей Кадочников родился в Одессе в семье военного. С 1962 года занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур – в том числе, по ряду сообщений, ГРУ Минобороны СССР. «Свою задачу Кадочников и его воспитанники выполнили. Прежде всего он создал систему, которая обеспечивает безопасность военнослужащего, естественно, при столкновении с вооруженным противником это очень важно», – подчеркивает Чубаров.

Преподавание теории рукопашного боя Кадочников вел, основываясь на знаниях физики, психологии и анатомии. Чубаров отмечает, что автор тренингов самозащиты вел занятия и с теми бойцами спецподразделений, которые затем принимали участие в военных операциях. «И блестящий опыт Кадочникова сыграл большую роль в их подготовке. Он разработал систему, порядок и регламент тренировок», – резюмировал генерал-майор.