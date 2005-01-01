Порошенко показал, где решалась судьба Европы

Украинский президент Петр Порошенко показал прессе оборудование ситуационной комнаты главы украинского государства, в которой, по его словам, решалась судьба страны и Европы.

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что речь идет о закрытом коммуникационном помещении в администрации главы украинского государства, в котором Порошенко как верховный главнокомандующий ВСУ осуществляет стратегическое управление армией и принимает важнейшие решения в сфере обороны и безопасности.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



«Именно в этой комнате во многих вопросах решалась судьба Европы, судьба Украины в Европе и судьба европейской интеграции», – заявил Порошенко. Он добавил, что здесь же принимались решения о начале контрнаступления в Донбассе.

Порошенко рассказал, что при помощи Турции в этом помещении установлено оборудование – старое якобы позволяло России прослушивать телефонные переговоры президента Украины.

Наголошую, що в 2014 році мені доводилося з кожним окремим інвестором зустрічатися і просити під мої особисті гарантії – приходьте, інвестуйте в Україну. На сьогоднішній день вже вибирають, йде змагання регіонів, кого краще залучити. pic.twitter.com/OJUtkprECE — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 марта 2019 г.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На высший государственный пост в стране претендуют 39 кандидатов. По последним данным, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышал 30% (среди молодежи его поддерживают почти 40%). Действующего главу государства Петра Порошенко готовы были поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выборы президента Украины оказались полны неожиданностей. Кроме того, разбирались пять сценариев поражения Зеленского в президентской гонке на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД