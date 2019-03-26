Обыски начались в театре «ФЭСТ» в Мытищах

Cотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «с утра в помещение театра прибыли сотрудники ГУЭБиПК и следователи», они проследовали внутрь вместе с художественным руководителем театра Игорем Шаповаловым, передает ТАСС.

Отмечается, что «актеров пока в театр не пускают», обыски проходят в бухгалтерии и в гримерных помещениях.

При этом бывшего директора театра Игоря Соколова увезли на допрос.

Информацию об обысках подтвердил один из артистов театра Сергей Гришаков. Он сообщил, что «театр оцеплен сотрудниками полиции».

В свою очередь источник в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.

Данная проверка «шла три месяца, по ее итогам был уволен директор Соколов». После «был заменен устав театра, это произошло под влиянием администрации Мытищ» – теперь «директор театра приобретает больше полномочий по сравнению с его художественным руководителем».

«Все эти события вызвали негативную реакцию со стороны многих артистов театра», – отметил источник.

Ранее стало известно, что по делу художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова назначена еще одна экспертиза. При этом в сентябре сообщалось, что расследование данного дела завершено.

Напомним, следствие считает, что Серебренников вместе с бывшим директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобородским и продюсером Юрием Итиным похитили средства, выделенные театральной труппе «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы на реализацию проекта «Платформа».

Обвиняемыми были похищены 133 млн рублей из выделенных 214 млн. Размер ущерба высчитали благодаря финансово-экономической экспертизе. Бывший бухгалтер «Седьмой студии» заявляла, что по просьбе Серебренникова уничтожила отчетность.