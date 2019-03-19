Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что Россия якобы попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договоренностей о транзите газа через территорию Украины.

Глава МИД Украины выразил уверенность, что Россия якобы «попробует организовать новую «газовую войну». «Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», – цитирует Климкина «Интерфакс-Украина».

По его словам, в Европе хорошо понимают «вероятность российских провокаций».

По версии Климкина, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил.

«Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных договорняков», – считает глава МИД Украины.

Он также утверждает, что в настоящее время Россия «откровенно намекает на возможность договориться». «То есть они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях», – заявил глава МИД Украины.

Комментируя заявление Климкина о «газовой войне», первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил мнение, что глава МИД Украины «хочет выдавать желаемое за действительное», передает RT.

«Мне непонятно выражение «новая газовая война» – у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала «войну», не было. Это изначально провокационная речь», – отметил депутат.

Парламентарий считает, что со стороны Украины происходит «попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора».

«Россия сделала рыночное предложение Украине по транзиту газа, а Украина отказывается и пытается перевести это в политическую плоскость. Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма», – заключил Ананских.

Напомним, в начале марта исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сделал пессимистичный прогноз по транзиту российского газа после 2019 года. Ранее о возможной потере Украиной всего транзита предупредил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина сделала все для потери газового транзита.