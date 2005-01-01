Депутат Верховной рады Украины Эдуард Леонов рассказал о том, как Украина превратилась в «заложницу Кремля» всего за час в 1945 году.

В эфире телеканала NewsOne Леонов заявил, что это произошло из-за разницы часовых поясов. Он отметил, что всего один час отделяет всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой от Русского мира, к которому депутат Рады не стал причислять Украину.

«Вопрос 9 мая – это вопрос одного часа, потому что когда в 1945 году в Берлине было 23.00 8 мая, в Москве уже было 01.00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля», – приводит его слова РИА «Новости».

Депутат Рады отметил, что весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая, и только Украина «привязана» к России из-за разницы в часовых поясах.

Несколько лет подряд на Украине требуют перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая. «Необходимость» этого объясняли «воспитанием молодого поколения». Кроме того, празднование Дня скорби и чествования памяти жертв войны 22 июня на Украине называли «атавизмом совка». Отменили в соседней стране и День защитника Отечества, однако украинцы все равно отмечают запрещенный 23 февраля.