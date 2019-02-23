Украинцы отмечают отмененный 23 февраля

Жители Украины активно ищут в интернете поздравления и открытки на 23 февраля, несмотря на отмену этого праздника в стране, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

По статистике сервиса, который собирает данные о поисковых запросах из разных стран, количество запросов, касающихся Дня защитника Отечества, стало расти еще в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Половина поисковых фраз в первой десятке связаны с праздником. В целом количество таких запросов 22 февраля выросло на 170 тыс.

Отмечается, что больше всего 23 февраля интересовались в восточных регионах Украины.

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с тем, что они уже забыли о Дне защитника Отечества.

В прошлом году Порошенко говорил, что Украина не должна иметь общих с Россией праздников.

В 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также Порошенко издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля вместо 28 мая, как в России.