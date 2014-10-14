Порошенко напомнил украинцам о «забытом» 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей страны с тем, что они уже забыли о празднике День защитника Отечества.

Во время выступления во Львове Порошенко заявил, что отмена праздника показывает, как меняется Украина, сообщает телеканал NewsOne.

«Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», – сказал он, отметив, что такие маленькие изменения формируют «новую Украину».

В прошлом году Порошенко говорил, что Украина не должна иметь общих с Россией праздников.

В 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также Порошенко издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля вместо 28 мая, как в России.