Порошенко отказался иметь общие с Россией военные праздники

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не должна иметь общих с Россией праздников.

Порошенко сказал в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, что в украинском военном календаре «не должно быть ничего общего со страной-агрессором», передает РИА «Новости».

Он добавил, что еще в 2014 году «положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором».

На Украине 8 мая в четвертый раз отмечается День памяти и примирения. Праздник был учрежден в марте 2015 года.

Таким образом, Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. При этом в стране продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

В 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также Порошенко издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля вместо 28 мая, как в России.