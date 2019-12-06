В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

Генпрокуратура начала проверку в отношении зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, проверка проводится в связи с уголовным делом против первого замглавы СУ СК региона.

«На основании имеющихся данных генеральным прокурором Юрием Чайкой принято решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Ранее он был отстранен от исполнения служебных обязанностей», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Обыски и следственные действия проходили у Чуличкова по делу о взятке, полученной первым замглавы областного СУ СК Михалом Бусылко, отмечает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее стало известно, что Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области задержаны за получение взятки. Первому замглавы СУ СКР по Свердловской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По информации источника, размер взятки составил 18 млн рублей.

Бусылко отправили под домашний арест.