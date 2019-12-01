Первый замглавы СУ СК по Свердловской области отправлен под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки.

«Ходатайство обвиняемого и защитника удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев <…> по 28 января 2020 года включительно», – передает ТАСС решение судьи.

Накануне стало известно, что Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области задержаны за получение взятки. Первому замглавы СУ СКР по Свердловской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По информации источника, размер взятки составил 18 млн рублей.

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