Первого замначальника СУ СК по Свердловской области задержали за получение взятки

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко и адвокат адвокатской палаты Владимирской области задержаны за получение взятки, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), второму фигуранту – по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), указывается на сайте СК.

Бусылко и адвокат были задержаны «при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий».

По данным следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

«Следователи СК России намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», – указывается в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Бусылко задержан якобы за взятку в 18 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее бывшего главу Кирова Владимира Быкова задержали по делу о взятке.

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