Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по городу Юлия Иванова.

«В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», – приводит АГН «Москва» слова Ивановой.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы обнаружено завернутое в одеяло тело молодой девушки.

В среду родственники и соседи убитой в Москве студентки РУДН рассказали о событиях.