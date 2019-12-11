Стали известны подробности убийства студентки РУДН в Москве

Родственники и соседи убитой в Москве студентки РУДН рассказали о событиях, предшествовавших трагедии.

Тело 20-летней девушки было найдено в квартире одного из домов на улице Академика Виноградова. Труп обнаружили родственники студентки. В убийстве заподозрили молодого человека погибшей, передает портал «360».

Подозреваемый долгое время был знаком с девушкой, а летом 2018 года они несколько недель встречались. Отношения закончились, когда мужчина решил украсть у студентки телефон и деньги, примерно 11 тыс. рублей.

Девушка обратилась в полицию, в ноябре 2018 года молодого человека осудили на год и несколько месяцев.

«На суде мы не были, ни я, ни Аня (имя погибшей – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал дедушка студентки Николай Петров, добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.

Однако осужденный вышел досрочно. Осенью 2019 года он встретил девушку у ее подъезда, предложив снова сойтись. Первый раз она отказалась, но во второй раз приняла молодого человека, ничего не сказав родным.

Позже она позвонила семье, сообщив, что мужчина уже некоторое время живет с ней, покупает в дом технику.

В декабре девушка заболела. В субботу, 7 декабря, Николай Петров приехал к ней, чтобы привезти лекарства. Тем же вечером они поговорили по телефону, но затем до девушки невозможно было дозвониться. Родственник убитой отмечает, что созванивался с внучкой «каждый день, по нескольку».

Соседка студентки Надежда рассказала, что в ночь с 7 на 8 декабря в квартире девушки громко играла музыка, были слышны крики и ругань. Мужчина бил кулаками в стены, разговаривал на повышенных тонах и в чем-то обвинял сожительницу, та громко плакала. Стихло все около 5.00 мск.

Затем, по словам женщины, в квартире слышались шаги одного человека. Спустя время и они стихли.

СМС с текстом «Дедуля, я целый день спала» пришло дедушке Анны уже в ночь на понедельник. Родственники ничего не заподозрили, так как успели связаться и с подругой девушки, которая списывалась с ней в Instagram.

Позже они решили позвонить молодому человеку, но никто не отвечал. Тогда дедушка с супругой поехали к Анне лично. В квартире они обнаружили спящего сожителя внучки, а на балконе – завернутый в ковер труп девушки. Отмечается, что в квартире была разруха, бардак, из техники стоял только ноутбук.

За время, пока на место преступления ехала полиция, подозреваемый успел сбежать.

Погибшая была студенткой четвертого курса филологического факультета РУДН. Факультет выразил готовность оказать помощь в организации похорон.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы обнаружено завернутое в одеяло тело молодой девушки.