Стали известны подробности убийства студентки РУДН в Москве

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Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

Сокуров и Путин уже очень давно спорят о судьбах РоссииФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Диалоги Владимира Путина и режиссера Александра Сокурова – отдельный жанр. Чаще всего они непубличны, но порой страна может наблюдать их в прямом эфире. Так было и на этот раз в ходе заседания Совета при президенте по правам человека, который прошел в Кремле. Почему Путин отверг предложение режиссера «придумать Россию заново»? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений Российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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              Стали известны подробности убийства студентки РУДН в Москве

              11 декабря 2019, 10:35

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Родственники и соседи убитой в Москве студентки РУДН рассказали о событиях, предшествовавших трагедии.

              Тело 20-летней девушки было найдено в квартире одного из домов на улице Академика Виноградова. Труп обнаружили родственники студентки. В убийстве заподозрили молодого человека погибшей, передает портал «360».

              Подозреваемый долгое время был знаком с девушкой, а летом 2018 года они несколько недель встречались. Отношения закончились, когда мужчина решил украсть у студентки телефон и деньги, примерно 11 тыс. рублей.

              Девушка обратилась в полицию, в ноябре 2018 года молодого человека осудили на год и несколько месяцев.

              «На суде мы не были, ни я, ни Аня (имя погибшей – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал дедушка студентки Николай Петров, добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.

              Однако осужденный вышел досрочно. Осенью 2019 года он встретил девушку у ее подъезда, предложив снова сойтись. Первый раз она отказалась, но во второй раз приняла молодого человека, ничего не сказав родным.

              Позже она позвонила семье, сообщив, что мужчина уже некоторое время живет с ней, покупает в дом технику.

              В декабре девушка заболела. В субботу, 7 декабря, Николай Петров приехал к ней, чтобы привезти лекарства. Тем же вечером они поговорили по телефону, но затем до девушки невозможно было дозвониться. Родственник убитой отмечает, что созванивался с внучкой «каждый день, по нескольку».

              Соседка студентки Надежда рассказала, что в ночь с 7 на 8 декабря в квартире девушки громко играла музыка, были слышны крики и ругань. Мужчина бил кулаками в стены, разговаривал на повышенных тонах и в чем-то обвинял сожительницу, та громко плакала. Стихло все около 5.00 мск.

              Затем, по словам женщины, в квартире слышались шаги одного человека. Спустя время и они стихли.

              СМС с текстом «Дедуля, я целый день спала» пришло дедушке Анны уже в ночь на понедельник. Родственники ничего не заподозрили, так как успели связаться и с подругой девушки, которая списывалась с ней в Instagram.

              Позже они решили позвонить молодому человеку, но никто не отвечал. Тогда дедушка с супругой поехали к Анне лично. В квартире они обнаружили спящего сожителя внучки, а на балконе – завернутый в ковер труп девушки. Отмечается, что в квартире была разруха, бардак, из техники стоял только ноутбук.

              За время, пока на место преступления ехала полиция, подозреваемый успел сбежать.

              Погибшая была студенткой четвертого курса филологического факультета РУДН. Факультет выразил готовность оказать помощь в организации похорон.

              Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы обнаружено завернутое в одеяло тело молодой девушки.


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