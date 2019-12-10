Завернутое в одеяло тело девушки нашли в квартире в Москве

В квартире на юго-западе Москвы обнаружено завернутое в одеяло тело молодой девушки, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Днем 10 декабря 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова, обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. Следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказала Иванова РИА «Новости».

Ранее в квартире у жителя Киева было обнаружено тело 82-летней женщины.