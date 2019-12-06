Житель Киева показал девушке на первом свидании труп

Житель Киева познакомился с девушкой в интернете и пригласил домой. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина начал угрожать новой знакомой, а затем продемонстрировал ей труп, который прятал в кладовке.

Женщине удалось сбежать из квартиры и обратиться в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. В квартире было обнаружено спрятанное среди вещей тело 82-летенй собственницы жилья. По предварительным данным, ее задушили – на голове у пенсионерки был пакет, а шея была обмотана шарфом, сообщает «112 Украина».

Задержанный сначала все отрицал, однако затем признался. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока 3.5 года прятал труп матери на балконе.