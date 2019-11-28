Россиян предупредили о возросших рисках сайтов знакомств

В России получили широкое распространение мошенничество с помощью служб знакомств и мошенничество с материнским капиталом, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, с надомной работой. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи и мошенничество в интернете, конечно», – сказал Куренной, передает ТАСС.

По его словам, вместо стратегий психологического воздействия мошенники чаще стали прибегать к новинкам в области информатизации.

«Вместе с тем, следует отметить, что разнообразие мошеннических действий и преступных схем, применяемых злоумышленниками, гораздо шире и каждый раз используются и изобретаются все новые виды преступлений», – пояснил представитель ведомства.

Число мошенничеств за 10 месяцев текущего года выросло на 19% и составило 215 тыс. преступлений.

Напомним, самый большой рост преступлений в 2019 году зафиксирован в Чечне, Северной Осетии, Адыгее и Татарстане.