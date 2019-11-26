Названы регионы с самым высоким темпом роста преступности

Самый большой рост преступлений в 2019 году зафиксирован в Чечне, Северной Осетии, Адыгее и Татарстане, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Эта тенденция пока сохраняется в 50 регионах страны. В то же время в 35 субъектах преступность снижается. Так, заметнее всего рост поставленных на учет преступлений в республиках Северная Осетия – Алания, Адыгея, Татарстане и Чеченской», – заявил Куренной, передает РИА «Новости».

Самые заметные темпы снижения преступности зафиксированы в Ненецком автономном округе, Дагестане, Калужской и Омской областях, и в Севастополе.

В 2018 году в Генпрокуратуре описали образ современного российского коррупционера.