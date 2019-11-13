Германский эксперт оценил планы Урсулы фон дер Ляйен отправить немецких десантников в Донбасс

«Госпожа фон дер Ляйен, будучи и в руководстве ХДС, и на посту министра обороны ФРГ занимала неудобную позицию для России», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал обнародованный факт из биографии главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен: будучи главой минобороны ФРГ, она предлагала отправить немецких солдат в Донбасс.

«Урсула фон дер Ляйен – на сто процентов на трансатлантических позициях. По ее биографии это видно. Она представляла и будет представлять трансатлантические интересы и выступать против разрыва с Америкой», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

Что касается предложения отправить немецких парашютистов-десантников на восток Украины (которое упоминается в биографии фон дер Ляйен, опубликованной немецким издательством Piper Verlag GmbH), то в 2014 году она действительно рассматривала такой шаг «в качестве миссии в поддержку ОБСЕ», – заметил Рар. «При этом она как будто забыла, что в Германии есть конституция», и по конституции такие вопросы находятся отнюдь не в компетенции оборонного ведомства, – добавил немецкий политолог.

В биографии фон дер Ляйен описывается вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что «бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях». Речь шла, в частности, о том, чтобы «направить два разведывательных беспилотник... вместе с 50 вооруженными парашютистами-десантниками для их охраны на восток Украины». Эти заявления были сделаны без ведома МИД ФРГ. Тогдашний глава немецкой дипломатии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер «был ужасно разозлен», – говорится в биографии нынешней руководительницы Еврокомиссии. «Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел... в резком тоне ругал свою коллегу по кабинету», – отмечается в публикации.

Это не единственное жесткое заявление по украинскому вопросу и по вопросам отношений с Россией, которое фон дер Ляйен сделала, будучи главой минобороны Германии. В апреле прошлого года она заявила, что давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться, в отношении Москвы необходимо проводить более жесткий курс (что отметим, также не входит в прерогативу главы оборонного ведомства).

Все это говорит о такой черте в биографии фон дер Ляйен, как приверженность евроатлантическим ценностям, жесткой ориентации Германии на сотрудничество с США, отмечает Александр Рар. Такую линию она выдерживала и в качестве зампредседателя Христианско-демократического союза (фон дер Ляйен была назначена на высокий пост в партии Ангелы Меркель в 2010 году), и в роли министра обороны с 2013 по 2019 год. С другой стороны, ее жесткие заявления оставались всего лишь заявлениями, отметил Рар. «Бундестаг не голосовал за отправку немецких солдат на Украину, не голосует сейчас за аналогичные предложения по поводу Сирии», – указал германский эксперт.

В июле, после избрания на пост главы Еврокомиссии, фон дер Ляйен призвала Европу продемонстрировать Москве готовность говорить «с позиции силы». Напомним, что экс-министр обороны Германии вступит в должность главы ЕК 1 декабря. По мнению Рара, нельзя быть уверенным, что с такой позицией она на новом посту не «наломает дров».

«С другой стороны, сейчас нет государства под названием Евросоюз, – рассуждает немецкий политолог. – Госпожа фон дер Ляйен во многом может влиять на экономические процессы на общеэкономическом рынке. Но главные решения по поводу действий Евросоюза, особенно в отношении внешнеоборонной политики, принимаются по-прежнему главами государств, а не комиссией. На пост главы комиссии Евросоюза госпожу фон дер Ляйен выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он уже начал говорить, что разочарован в ней. Она все равно должна быть благодарна Макрону. Отношениями России и Запада занимается Нормандская четверка и участники Минских соглашений, а Евросоюз там не присутствует».