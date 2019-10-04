Муж отсудил у любовника жены 750 тыс. долларов в США

Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, который узнал об измене жены. Ее любовник должен выплатить 750 тыс. долларов, сообщили СМИ.

Как передает издание местное издание WITN, Ховард воспользовался законом, который позволяет подать в суд на человека за «целенаправленные вмешательства в брачные отношения», который продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах, передает РИА «Новости».

Издание сообщает, что мужчина провел в браке 12 лет, после чего выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе. Ховард обратился в суд, который присудил ему 750 тысяч долларов.

Но как отмечает мужчина, дело было не в деньгах.

«Я верю в святость брака», – заявил он.

Сообщается также, что Ховард развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего.

Напомним, в апреле житель американского штата Индиана, которого местные СМИ называют Чарли (имя изменено), подал в суд на своих родителей, обвинив их в уничтожении его личной гигантской коллекции порнофильмов.