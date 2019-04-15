Американец подал в суд на родителей за уничтожение гигантской коллекции порно

Житель американского штата Индиана, которого местные СМИ называют Чарли (имя изменено), подал в суд на своих родителей, обвинив их в уничтожении его личной гигантской коллекции порнофильмов.

Как сообщает телеканал Fox 17, в октябре 2016 года после развода с женой 40-летний мужчина переехал в дом своих родителей в городе Гранд-Хейвен, штат Мичиган. Здесь он прожил 10 месяцев, однако после размолвки родители попросили сына съехать.

В ноябре 2017 года, когда мужчина нашел новый дом в Индиане, родители отправили ему оставленные у них на передержке вещи. Впрочем, проверив все пожитки, Чарли заявил, что недосчитался 12 коробок с порнофильмами, которые он собирал всю жизнь. Родители подтвердили, что уничтожили коллекцию сына ради улучшения его психологического и эмоционального состояния, и заявили, что сделали бы это снова, будь у них такая возможность.

Сам Чарли счел поведение родителей неприемлемым и подал заявление в полицию, оценив свою коллекцию в 29 тыс. долларов. Он также подал на родителей в суд, потребовав 86 тыс. долларов в качестве компенсации морального ущерба. Впрочем, прокуратура отказалась выдвигать обвинения против родителей мужчины.