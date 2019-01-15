Число приезжающих лечиться в Россию иностранцев выросло в 15 раз за два года

С 2016 года медицинский экспорт вырос в России в 15 раз, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Министр отметила, что в 2018 году на лечение в Россию приехали свыше 300 тыс. иностранцев, а в 2016 их приезжало около 20 тыс., передает РИА «Новости».

«Мы очень хорошо здесь подняли планку. Если вы помните, мы докладывали о результатах в 2016 году – 20 тысяч иностранных пациентов, в 2017 году - 120 тысяч, 2018 год, по предварительным данным, – более 300 тысяч», – сказала Скворцова на Гайдаровском форуме.

По ее словам, медицинский экспорт приносит дополнительные ресурсы в здравоохранение в России.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД анализировала увеличившийся поток медицинского туризма в России.