Кремль усомнился в возможности контактов Путина и Порошенко из-за «последних событий»

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков оценил перспективы контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко в свете последних событий в Донбассе.

«Именно с учетом последних событий перспектив для контактов становится все меньше», – приводит его слова РИА «Новости».

В начале года Песков упоминал об «имеющих место» контактах Путина с Порошенко, отметив, что у главы государства бывают телефонные переговоры, о которых не делается официальных сообщений.

Напомним, что главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. В ДНР уверены, что за убийством стоят украинские спецслужбы.

Москва заявила, что за убийством главы Донецкой народной республики могут стоять политические силы в Киеве.