В США оценили действенность санкций против Рособоронэкспорта

Американские санкции в отношении Рособоронэкспорта затруднили заключение сделок организации, заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли.

Ограничения также затронули дочерний банк структуры, сообщает ТАСС. Биллингсли добавил, что в США наблюдают за продажами комплексов С-400 другим странам. По его словам, покупка зенитной системы может привести к введению дополнительных санкций.

Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказывала о попытках Госдепа США отговорить руководства Индии и Турции от покупки ЗРК С-400.

В августе Индия приостановила оплату по оружейным контрактам из-за санкций, введенных против Рособоронэкспорта.