США потребовали награждать победителей ЧМ-2018 «за пределами России»

Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США опубликовала доклад о предстоящем ЧМ-2018 в России, в котором предложила награждать победителей турнира «за пределами России».

«В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России», – передает RT текст доклада.

В докладе также предлагается не выражать «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир».

При этом члены Хельсинкской комиссии подтвердили, что американские чиновники пытались помешать проведению чемпионата мира по футболу в России.

«Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения Чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», – говорится в докладе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Напомним, 1 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что основной целью некоторых западных стран стало принятие запрета на проведение чемпионата мира по футболу в России.