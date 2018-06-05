Устроивших дебош в костромском кафе на 9 мая офицеров уволили по статье

Полковника и двух майоров 331-го парашютно-десантного полка уволили за несоблюдение условий контракта после пьяного дебоша в костромском кафе.

Командиры написали рапорты с просьбой уволить их по собственному желанию на следующий день после дебоша, который они устроили 9 мая 2018 года. Однако командующий ВДВ отклонил их рапорты, вызвал офицеров на аттестационную комиссию и приказал уволить за несоблюдение условий контракта со стороны военнослужащих, сообщается в блоге военного эксперта Дениса Мокрушина.

9 мая полковник и два майора российской армии устроили пьяный дебош в костромском кафе, который закончился конфликтом с полицией. Сотрудники кафе просили офицеров прекратить материться, затем были вынуждены вызвать полицию.

Офицеры, в свою очередь, вызвали себе подкрепление в лице около 30 военнослужащих в полном обмундировании с автоматами из группы антитеррора. Однако солдаты не стали вступать в конфликт с полицией и покинули заведение.