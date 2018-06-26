Россия поставила условие Совету Европы

Россия готова оставаться основным плательщиком Совета Европы, но только в случае отмены санкционных статей регламента ПАСЕ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы уже не излишне категоричны. Мы являемся страной с переполненной чашей терпения», - передает его слова ТАСС.

По его словам, Россия готова быть «основным плательщиком в Совете Европы», работать в Комитете министров СЕ, ПАСЕ, ЕСПЧ. Однако это возможно только «после того, как, в принципе, в ПАСЕ будет ампутирована возможность для лишения полномочий, либо их части для страновых делегаций.

Он добавил, что если Россия не заплатит взносы, то Совет Европы вынужден будет сократить программы и персонал, передает РИА «Новости».

В марте ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что если делегация Россия не получит всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генсек Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов.