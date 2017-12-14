Киев рассказал, как задержанное украинское судно оказалось у побережья Крыма

Украинское рыболовецкое судно, задержанное российскими пограничниками у побережья Крыма, не имело разрешения на вылов рыбы на этой территории, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Судно имело разрешение на вылов рыбы в установленном порядке в границах территориального моря, то есть 12 морских миль. Оно не оформлялось на выход за границу Украины. Поэтому сказать, каким образом оно нарушило госграницу Украины и оказалось в той зоне, которую мы считаем временно оккупированной, – сложно. Скорее всего, капитан принял такое решение и отправился туда, где будет лучше вылов и не учел риски возможного задержания», – сказал Слободян.

Он добавил, что связи с экипажем нет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.