Голикова назвала срок начала пенсионной реформы в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала, когда в России может начаться пенсионная реформа.

По ее словам, пенсионная реформа – «не сиюминутная тема». Какие-то изменения могут быть приняты уже в 2019 году, а какие-то будут продолжены и после этого, передает РИА «Новости» слова вице-премьера.

Голикова сказала, что пенсионная система многопланова и включает темы обычных пенсий, пенсионного возраста, досрочных пенсий.

В четверг Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год.

Она также рассказала, что пенсионное обеспечение в России должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.