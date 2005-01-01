С появлением у России «Калибра» Средиземное море перестало быть «озером НАТО»

После появления у России кораблей и подводных лодок с ракетами «Калибр» Средиземное море перестало быть «озером НАТО», где господствуют ВМС США, пишет Contra Magazin.

Журналист Contra Magazin Марко Майер отмечает, что постоянное военно-морское присутствие в регионе имеет для России рациональные причины, так как Средиземное море – это единственный выход к открытому океану для Черноморского флота, передает RT.

«Как у великой державы у России есть свои интересы в этом регионе и мощный флот, который постоянно используется для их защиты», – говорится в статье.

«Россия должна противодействовать агрессивной деятельности НАТО в этом регионе, включая Черное море. Сохранение масштабного военного присутствия в Средиземноморье – это лучший способ защиты границ Черного моря», – отмечает автор материала.

В июле прошлого года была создана средиземноморская оперативная группировка ВМФ России со штаб-квартирой в Тартусе, которая представляет собой «буфер» по отношению к южному флангу НАТО.

Теперь вся Южная Европа с военными базами НАТО в Италии, Греции, Турции, Болгарии находятся в радиусе действия ракет «Калибр», которые размещены на кораблях в Средиземном море и в случае конфликта с альянсом дадут первый залп.

Таким образом, постоянное присутствие на фоне растущего влияния России на Ближнем Востоке и в Северной Африке – это логичный шаг, отмечает автор.

Так или иначе, Средиземное море – это больше не «озеро НАТО» под контролем шестого флота США. Американские корабли больше не господствуют в этих водах, резюмирует автор статьи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приказе верховного главнокомандующего российских ВС обеспечить в Средиземноморье постоянное боевое дежурство кораблей, оснащенных «Калибрами».