Сборная России по хоккею прервала серию из пяти поражений подряд

Российские хоккеисты одержали победу на сборной Чехии в матче шведского этапа Евротура, прервав таким образом серию из пяти поражений подряд при новом главном тренере Илье Воробьеве.

Встреча прошла в Стокгольме, россияне побелили со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). У российских хоккеистов шайбы забросили Евгений Дадонов (10-я минута), Павел Бучневич (13-я), Владимир Ткачев (38-я) и Никита Сошников (59-я), передает РИА «Новости».

Между тем, эта победа прервала серию из пяти поражений подряд при новом главном тренере Илье Воробьеве. Россияне проиграли все три матча предыдущего этапа Евротура и начали с двух поражений – от финнов и шведов – этап в Швеции.

4 мая начнется чемпионат мира по хоккею в Дании.