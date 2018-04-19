Иран собрался заменить в школах английский на русский

Министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи заявил, что ближневосточное государство может заменить второй иностранный язык в системе обучения, которым сейчас является английский, на русский.

«Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные языки, в частности, русский», сказал Батхаи, передает «Интерфакс».

По его словам, в среду прошла встреча с министром образования и науки России Ольгой Васильевой, где обсуждался вопрос подготовки учителей в этой области.

«Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая в конечном счете будет готовить меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, чтобы потом его реализовать», – отметил Батхаи.

По его мнению, сотрудничество в языковой сфере должно проходить на взаимной основе для того, чтобы в российских школах и у российских детей «было больше информации, больше они знакомились бы с нашей страной».

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов поддержал идею сотрудничества в вопросе преподавания языков двух стран.

«Русский язык в образовательной системе – это действительно может быть очень большое конкурентное преимущество Ирана. Если какой-то язык оказывается в образовательной системе, он действительно применяется», – заявил он.

По словам депутата, сколько бы центров «Русского мира» он не открыл в Иране, это «не пойдет ни в какое сравнение с русским языком в образовательной системе». «Это абсолютно правильная постановка вопроса и я согласен с министром образования Васильевой, что Россия здесь должна помочь», – согласился Никонов.

Он добавил, что специалисты должны рассмотреть вопрос преподавания фарси в России. «Я думаю, что эта же группа должна подумать о том, как сделать фарси частью нашей образовательной системы», – сказал парламентарий.