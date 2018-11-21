Названа предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»

Причиной смерти футболиста молодежного московского «Локомотива» Алексея Ломакина, по предварительным данным, стало переохлаждение, сообщил источник.

«Выводы первичных экспертиз показывают, что Ломакин скончался от переохлаждения», – сказал источник «Интерфакса».

Он добавил, что незадолго до смерти Ломакин мог употреблять алкоголь.

Напомним, 18-летний футболист пропал после распития алкоголя со своим знакомым. Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что спортсмен найден мертвым. Информацию подтвердили в ФК «Локомотив».