В поезде метро Москвы провезли гроб

Двое молодых людей пришли на станцию Новокосино столичного метрополитена с гробом.

«Новокосино. Пацаны решили хайпануть и пришли на станцию метро с пустым гробом. Их остановили и не пускали полицейские», – сообщается в группе Mash «ВКонтакте».

Отмечается, что пассажиры смогли попасть на платформу, и загрузили обернутый в бордовую ткань гроб в вагон.

В ноябре пассажиры столичного метро сообщали о девушке с живой лисой на плечах.