В московском метрополитене отреагировали на видео с лисой

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19 ноября, понедельник | Последнее обновление — 11:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Планы США избавить Австрию от российского газа связали со шпионским скандалом
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»
Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм
Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»
Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Кого похоронит прощальный подарок Роберта Мюллера
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...
Русские отблески «Заката Европы»
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сто лет назад вышла одна из самых известных книг нашего мира – первый том «Заката Запада» Освальда Шпенглера, более известный как «Закат Европы». Успех этой книги в общем-то парадоксален. Подробности...
Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
Обсуждение: 104 комментария
В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
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