В московском метрополитене отреагировали на видео с лисой

Московский метрополитен попросил пассажиров докладывать полицейским, дежурным или машинистам о животных, которых перевозят в метро без переносок; такая реакция последовала после видеозаписи, на которой девушка каталась с живой лисой на плечах в вагоне метро.

«Перевозка в метро диких и домашних животных возможна только в специальных переносках, клетках или сумках. Мы понимаем, что лисы бывают очень милыми, но в приоритете должна быть безопасность людей. Поэтому если вы видите такого пушистого пассажира, не ограничивайтесь фото или видеосъемкой – сообщайте сотрудникам полиции, по громкой связи «пассажир-машинист» или через колонну экстренного вызова», – сообщили в пресс-службе метрополитена, передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой девушка едет в вагоне метро с живой лисой на плечах.

В ноябре в московском метро задержанный натравил собаку на полицейского, правоохранитель был вынужден застрелить животное.