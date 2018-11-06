Полицейский застрелил натравленную на него собаку в метро Москвы

В московском метро задержанный натравил собаку на полицейского, который был вынужден пристрелить животное.

Мужчина в грязной одежде зашел в метро на станции «Цветной бульвар» с большой собакой без намордника и поводка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Когда полицейский попросил нарушителя покинуть вестибюль и стал выводить к выходу со станции, мужчина натравил на него собаку.

«В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие в адрес собаки. От полученного ранения животное скончалось на месте», – сказал Мышляев.

Предполагается, что задержанный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В июле полицейские из Екатеринбурга застрелили американского стаффордширского терьера, который находился рядом с пьяным хозяином, и не подпускал к нему людей.