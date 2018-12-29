Тесак осужден на новый длительный срок

Бабушкинский суд Москвы приговорил националиста и лидера общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича к 10 годам колонии за экстремизм.

«Суд постановил приговорить Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима», – сообщили ТАСС в суде.

В мае Мосгорсуд отменил вынесенный в 2017 году приговор Марцинкевичу и направил дело на новое рассмотрение.

В июне 2017 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его и еще девять участников «Реструкта» обвиняли в нападениях на людей под борьбы с распространением наркотиков.