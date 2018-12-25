В Москве задержали собравших 1 млрд рублей «на футбольные клубы» мошенников

В Москве задержали двух подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей, деньги были собраны с 700 человек под предлогом открытия новых детских футбольных клубов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из Восточного административного округа столицы задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, подозреваемые в мошенничестве. Аферисты собрали с родителей будущих футбольных звезд около миллиарда рублей», – сообщила Волк, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, мошенники создали в столице четыре детские спортивные школы, деятельность учреждений оказалась нерентабельна. Они заключали с клиентами договоры целевого займа с фиксированным доходом под предлогом создания новых футбольных клубов.

Полученные деньги на расчетных счетах и в бухучете фирмы никак не фиксировались. В 2018 году школы закрылись, а деньги к инвестировавшим гражданам не были возвращены.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Представитель МВД сообщила, что к данному моменту потерпевшими признаны свыше 700 человек. Подозреваемые арестованы.

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